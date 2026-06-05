Le Havre

Un Été Au Havre 2026

Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-27

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-06-27

En 2026, Un Été Au Havre explore la notion du double jeu , une invitation à regarder la ville autrement, sous plusieurs angles à la fois. Reflets, points de vue et contrastes… les œuvres jouent avec nos perceptions et réinventent le paysage havrais.

Entre art contemporain et patrimoine, les artistes révèlent les multiples visages de la ville la force de son architecture moderne, l’énergie vivante de son port et la richesse de son héritage impressionniste.

Cette nouvelle saison invite à découvrir des œuvres inédites qui transforment la ville et renouvellent le regard porté sur ses paysages et son patrimoine Guillaume Aubry offre à Claude Monet de ne plus conjuguer son regard au passé, Sophia Taillet fait vaciller la cathédrale, Samuel Trenquier invite des génies dans un parc et Charlotte Huard réintroduit des coraux. Gaspard Combes fait surgir des icebergs au beau milieu de la ville tandis que Grégory Chatonsky réunit les Havrais dans une cabine téléphonique. Gaël Charbau, directeur artistique.

Parcours artistiques à découvrir

– La traversée du Centre ancien Curiosités urbaines passé industriel exposition

– Au gré des quais Cœur historique architecture emblématique horizon portuaire

– Au fil de l’eau Promenade balnéaire paysages plage

– D’un jardin à l’autre Point de vue déambulation bucolique végétation

Un Été Au Havre, c’est aussi une programmation culturelle associée riche

– Monet au Havre au MuMa Le Havre (Musée d’art moderne André Malraux)

– The story of fixity une exposition de Noémie Goudal au Portique

– Anima (ex) Musica au Muséum

– Réminiscences fantômes de l’esclavage à la Maison de l’Armateur

Cet été, c’est au Havre que l’on vient prendre un grand bol d’art frais !

Retrouvez l’ensemble des informations sur uneteauhavre.fr. .

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

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English : Un Été Au Havre 2026

L’événement Un Été Au Havre 2026 Le Havre a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie