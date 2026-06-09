Un Été Au Havre Atelier créatif Bâtir une ville qui n’n’existait pas la Maison de l’Été Le Havre

Le Havre

Un Été Au Havre Atelier créatif Bâtir une ville qui n’n’existait pas

la Maison de l’Été Place Auguste Perret Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées Européenne du Patrimoine et de la finalité du projet La ville qui n’existait pas de Grégory Chatonsky, initiez-vous au stylo 3D qui vous permettra de dessiner en volume, une ville sortie tout droit de votre imagination.

À partir de 8 ans

À 14h30 15h30 16h30

Réservation conseillée

Durée 45min par créneau .

la Maison de l’Été Place Auguste Perret Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

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English : Un Été Au Havre Atelier créatif Bâtir une ville qui n’n’existait pas

L’événement Un Été Au Havre Atelier créatif Bâtir une ville qui n’n’existait pas Le Havre a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie