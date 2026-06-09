Un Été Au Havre La dernière la Maison de l’Été Le Havre

Le Havre

Un Été Au Havre La dernière

la Maison de l’Été Place Auguste Perret Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européenne du Patrimoine, Un Été Au Havre vous propose une dernière occasion de découvrir les œuvres de la saison 2026 Icebergs, Les Optimists, Les génies aussi passent le permis, La Maison des Rêves, Sur le Motif, Corallium, Spinning Around,

Tout public

Ouvert à tous sans limite d’âge

Durée 1h30 .

la Maison de l’Été Place Auguste Perret Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

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English : Un Été Au Havre La dernière

L’événement Un Été Au Havre La dernière Le Havre a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie