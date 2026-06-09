UN ETE AVEC LE PARC MISSION LIBELLULES Mont Lozère et Goulet mercredi 22 juillet 2026.

Mont Lozère et Goulet

UN ETE AVEC LE PARC MISSION LIBELLULES

Parking du sentier des Pradilhous Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22 16:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Rdv 14h parking du sentier des Pradilhous (prendre intersection sur la D41, entre Bagnols-les-bains et le col de la Loubière) Durée 2h

Apprendre à reconnaître les libellules

Tout public enfants à partir de 6 ans, matériel fournis, prévoir chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo

Informations et réservation 04 66 47 61 13

Rdv 14h parking du sentier des Pradilhous (prendre intersection sur la D41, entre Bagnols-les-bains et le col de la Loubière)

Vous avez envie d’apprendre à reconnaître les libellules ? Participez à un inventaire des espèces présentes autour d’un petit plan d’eau forestier.

Avant de partir à la chasse aux libellules, il est important d’apprendre à les connaître et à les reconnaître. Ensuite, nous tenterons de les observer, les identifier et de les compter, comme des apprentis naturalistes !

Filets à papillons et boites-loupes fournis. Les enfants sont les bienvenus, prévoir bonnes chaussures de marche.

Tout public, à partir de 6 ans. Durée 2h

Informations et réservations OT Mont Lozère, bureau de Bagnols-les-bains 04 66 47 61 13 .

Parking du sentier des Pradilhous Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 47 61 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rdv 14h parking du sentier des Pradilhous (take intersection on D41, between Bagnols-les-bains and col de la Loubière) Duration 2h

Learn to recognize dragonflies

Open to children aged 6 and over, equipment provided, bring walking shoes and weather-appropriate clothing

Information and booking 04 66 47 61 13

L’événement UN ETE AVEC LE PARC MISSION LIBELLULES Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-06-04 par 48-OT Mont Lozere