UN ÉTÉ AVEC LE PARC POSER UN AUTRE REGARD SUR LES OISEAUX Saint-Martin-de-Lansuscle
jeudi 23 juillet 2026 · Saint-Martin-de-Lansuscle
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Lansuscle
UN ÉTÉ AVEC LE PARC POSER UN AUTRE REGARD SUR LES OISEAUX
Parking du Plan de Fontmort Saint-Martin-de-Lansuscle Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 09:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Vous découvrirez un univers passionnant et de magnifiques aquarelles autour des rapaces, en compagnie d’un peintre naturaliste et d’un agent du Parc.
Départ 09:30. Durée 3h . Tout public, à partir de 7 ans. Informations et réservations auprès de l’Office de tourisme des Cévennes au Mont Lozère.
Réservation obligatoire
Justin Piveteau, peintre naturaliste, pose un regard d’artiste sur ces êtres qu’il connaît très bien. Les agents du Parc national consacrent quant à eux un temps important à observer ces rapaces. Les moments privilégiés qu’ils vivent au contact de cette faune ailée les amènent à construire une relation étroite avec elle. En leur compagnie, vous découvrirez un univers passionnant et de magnifiques aquarelles !
Départ 09:30, durée 3h > Rdv parking du Plan de Fontmort
Tout public, à partir de 7 ans
Informations et réservations auprès de l’Office de tourisme des Cévennes au Mont Lozère.
Réservation obligatoire .
Parking du Plan de Fontmort Saint-Martin-de-Lansuscle 48110 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 info@cevennes-montlozere.com
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English :
You’ll discover a fascinating world and magnificent watercolors featuring birds of prey, accompanied by a naturalist painter and a park ranger.
Departs at 9:30 a.m. Duration: 3 hours. Open to all ages, ages 7 and up. For information and reservations, contact the Cévennes Tourist Office at Mont Lozère.
Reservations required
L’événement UN ÉTÉ AVEC LE PARC POSER UN AUTRE REGARD SUR LES OISEAUX Saint-Martin-de-Lansuscle a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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