Un été en Seine 2026 Soirée canoë Les Andelys
Un été en Seine 2026 Soirée canoë Les Andelys dimanche 5 juillet 2026.
Les Andelys
Un été en Seine 2026 Soirée canoë
Bords de Seine Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 20:00:00
fin : 2026-07-10 22:00:00
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-10
Profitez de la douceur de l’été avec une soirée en présence de La guinguette canoë. .
Bords de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16
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English : Un été en Seine 2026 Soirée canoë
L’événement Un été en Seine 2026 Soirée canoë Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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