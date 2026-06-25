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Un été en Seine 2026 Soirée canoë Les Andelys

Un été en Seine 2026 Soirée canoë Les Andelys dimanche 5 juillet 2026.

Adresse
Bords de Seine
Ville
27700 Les Andelys
Département
Eure
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
lundi 6 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Les Andelys

Un été en Seine 2026 Soirée canoë

Bords de Seine Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 20:00:00
fin : 2026-07-10 22:00:00

Date(s) :
2026-07-05 2026-07-10

Profitez de la douceur de l’été avec une soirée en présence de La guinguette canoë.   .

Bords de Seine Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16 

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English : Un été en Seine 2026 Soirée canoë

L’événement Un été en Seine 2026 Soirée canoë Les Andelys a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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