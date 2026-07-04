Un été festif à la piscine de la Butte-aux-Cailles Piscine de la Butte aux Cailles PARIS
samedi 4 juillet 2026 · Piscine de la Butte aux Cailles · PARIS
Informations pratiques
Plusieurs rendez-vous sont proposés en juillet et en août pour profiter d’animations aquatiques (structures gonflables, bouées, ballons, aquagym et nage libre en musique) dans une ambiance festive. Une occasion idéale pour se rafraîchir, bouger et partager un moment agréable en famille ou entre amis.
Bonnet et maillot de bain obligatoires.
Cet été, la piscine de la Butte-aux-Cailles se transforme en lieu de détente, de sport et de convivialité avec l’événement « Piscine en fête ».
Le jeudi 27 août 2026
de à
Le jeudi 06 août 2026
de à
Le jeudi 23 juillet 2026
de à
payant
Entrée et aquagym payant selon tarif en vigueur.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-28T01:59:59+02:00
Date(s) : 2026-07-23T00:00:00+02:00_2026-07-23T23:59:00+02:00;2026-08-06T00:00:00+02:00_2026-08-06T23:59:00+02:00;2026-08-27T00:00:00+02:00_2026-08-27T23:59:00+02:00
Piscine de la Butte aux Cailles 5, place Paul Verlaine 75013 PARIS
+33145896005
Afficher la carte du lieu Piscine de la Butte aux Cailles et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Stage : Semaine bien-être (à la carte) Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 6 juillet 2026
- Atelier theatre et danse 7-10 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 6 juillet 2026
- Stage de théâtre gratuit pour adolescent·e·s 12-18 ans Association Les Enfants de la Goutte d’Or (EGDO) PARIS 6 juillet 2026
- STAGE FABRICATION DE MASQUES – ATELIERS POUR LES ENFANTS Ateliers SOUHAM Paris 6 juillet 2026
- Stage d’été en arts plastiques association Arzazou PARIS 14 – PARIS 6 juillet 2026