Un été festif à la piscine de la Butte-aux-Cailles Piscine de la Butte aux Cailles PARIS

Informations pratiques

Plusieurs rendez-vous sont proposés en juillet et en août pour profiter d’animations aquatiques (structures gonflables, bouées, ballons, aquagym et nage libre en musique) dans une ambiance festive. Une occasion idéale pour se rafraîchir, bouger et partager un moment agréable en famille ou entre amis.

Bonnet et maillot de bain obligatoires.

Piscine en fête ; Crédits : Piscine de la Butte-aux-Cailles

Cet été, la piscine de la Butte-aux-Cailles se transforme en lieu de détente, de sport et de convivialité avec l’événement « Piscine en fête ».

Le jeudi 27 août 2026

de à

Le jeudi 06 août 2026

de à

Le jeudi 23 juillet 2026

de à

payant

Entrée et aquagym payant selon tarif en vigueur.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-28T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-07-23T00:00:00+02:00_2026-07-23T23:59:00+02:00;2026-08-06T00:00:00+02:00_2026-08-06T23:59:00+02:00;2026-08-27T00:00:00+02:00_2026-08-27T23:59:00+02:00

Piscine de la Butte aux Cailles 5, place Paul Verlaine 75013 PARIS

+33145896005



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