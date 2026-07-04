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Un été festif à la piscine de la Butte-aux-Cailles Piscine de la Butte aux Cailles PARIS

samedi 4 juillet 2026 · Piscine de la Butte aux Cailles · PARIS

Un été festif à la piscine de la Butte-aux-Cailles Piscine de la Butte aux Cailles PARIS

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
Piscine de la Butte aux Cailles
Adresse
5, place Paul Verlaine
Ville
75013 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p>Entrée et aquagym payant selon tarif en vigueur.</p>

Plusieurs rendez-vous sont proposés en juillet et en août pour profiter d’animations aquatiques (structures gonflables, bouées, ballons, aquagym et nage libre en musique) dans une ambiance festive. Une occasion idéale pour se rafraîchir, bouger et partager un moment agréable en famille ou entre amis.

Bonnet et maillot de bain obligatoires.

Piscine en fête ; Crédits : Piscine de la Butte-aux-Cailles

Cet été, la piscine de la Butte-aux-Cailles se transforme en lieu de détente, de sport et de convivialité avec l’événement « Piscine en fête ».
Le jeudi 27 août 2026
de à
Le jeudi 06 août 2026
de à
Le jeudi 23 juillet 2026
de à
payant

Entrée et aquagym payant selon tarif en vigueur.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-28T01:59:59+02:00
Date(s) : 2026-07-23T00:00:00+02:00_2026-07-23T23:59:00+02:00;2026-08-06T00:00:00+02:00_2026-08-06T23:59:00+02:00;2026-08-27T00:00:00+02:00_2026-08-27T23:59:00+02:00

Piscine de la Butte aux Cailles 5, place Paul Verlaine  75013 PARIS
+33145896005


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