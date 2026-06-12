Un été sur les quais First Love Mama Périgueux samedi 18 juillet 2026.

Périgueux

Un été sur les quais First Love Mama

entre le Pont des Barris et Saint George Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Reprises de standards rock, funk et blues .

entre le Pont des Barris et Saint George Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Un été sur les quais First Love Mama

L’événement Un été sur les quais First Love Mama Périgueux a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Communal de Périgueux