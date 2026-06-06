Un express vers la félicité Conservatoire municipal Hector Berlioz PARIS
Un express vers la félicité Conservatoire municipal Hector Berlioz PARIS samedi 20 juin 2026.
Pierre-Michel Sivadier, professeur au conservatoire Hector Berlioz de polyphonie vocale, piano et ateliers de musiques actuelles, vous invite pour son concert de fin d’année avec des musiques allant des Beatles à Charles Aznavour en passant par David Bowie et Alain Bashung.
Programme :
– Non je ne regrette rien (E. Piaf)
– Wild World (C. Stevens)
– Mélodie 101 (P.M. Sivadier)
– Pardon (A. Souchon)
– Laver Riz thé (E. Runcini)
– Spain (C. Corea)
– A To Cullana (L’Alba)
– Space Oddity (D. Bowie)
– Caravan (D. Ellington)
– Comme ils disent (C.Aznavour)
– Aucun express (A. Bashung)
– La nuit je mens (A. Bashung)
– Dansez sur moi (C. Nougaro)
– Eleanor Rigby (Beatles)
Distribution :
Chloé DELFORGE, chant
Quentin DELFORGE, chant
Pierrick GERVASI, piano, chant
Amélie GIRODOVÁ, chant
Noéline GUILLAUME, chant
Carolina PESSOA, chant
Anne RAMAHANDRIARIVELO, chant
Tony ROY EDWARD, chant
Edoardo RUNCINI, chant
Helena TELLIO, piano, chant
Matteo VILLENA PENALOZA, chant
Jules AMIEL, guitare
Natale DESANTI, basse, chant
Ulysse DARMON, piano
Léonce LANGLOIS, piano
Igor LEROY, batterie
Un concert inédit de musiques actuelles, entre chansons rock et partages !
Le samedi 20 juin 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T16:30:00+02:00
Conservatoire municipal Hector Berlioz 6 Rue Pierre Bullet 75010 PARIS
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