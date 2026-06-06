Un express vers la félicité Conservatoire municipal Hector Berlioz PARIS

Pierre-Michel Sivadier, professeur au conservatoire Hector Berlioz de polyphonie vocale, piano et ateliers de musiques actuelles, vous invite pour son concert de fin d’année avec des musiques allant des Beatles à Charles Aznavour en passant par David Bowie et Alain Bashung.

Programme :

– Non je ne regrette rien (E. Piaf)

– Wild World (C. Stevens)

– Mélodie 101 (P.M. Sivadier)

– Pardon (A. Souchon)

– Laver Riz thé (E. Runcini)

– Spain (C. Corea)

– A To Cullana (L’Alba)

– Space Oddity (D. Bowie)

– Caravan (D. Ellington)

– Comme ils disent (C.Aznavour)

– Aucun express (A. Bashung)

– La nuit je mens (A. Bashung)

– Dansez sur moi (C. Nougaro)

– Eleanor Rigby (Beatles)

Distribution :

Chloé DELFORGE, chant

Quentin DELFORGE, chant

Pierrick GERVASI, piano, chant

Amélie GIRODOVÁ, chant

Noéline GUILLAUME, chant

Carolina PESSOA, chant

Anne RAMAHANDRIARIVELO, chant

Tony ROY EDWARD, chant

Edoardo RUNCINI, chant

Helena TELLIO, piano, chant

Matteo VILLENA PENALOZA, chant

Jules AMIEL, guitare

Natale DESANTI, basse, chant

Ulysse DARMON, piano

Léonce LANGLOIS, piano

Igor LEROY, batterie

Un concert inédit de musiques actuelles, entre chansons rock et partages !

Le samedi 20 juin 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T16:30:00+02:00

Conservatoire municipal Hector Berlioz 6 Rue Pierre Bullet 75010 PARIS



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