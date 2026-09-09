Un globe des mondes, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Informations pratiques

Un globe des mondes Samedi 10 octobre, 10h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T10:30:00+02:00 – 2026-10-10T13:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T10:30:00+02:00 – 2026-10-10T13:00:00+02:00

Rendez-vous à la bibliothèque Mériadeck pour débuter la visite autour de cartographies sélectionnées pour l’occasion !

Une visite proposée par la bibliothèque Mériadeck

L’exposition «Un globe, des mondes » propose une exploration scientifique et artistique de ces représentations planétaires. Elle invite à retracer l’histoire des globes virtuels et à les déconstruire, à interroger leur performativité sur nos imaginaires ; et nous incite à envisager des écritures géographiques alternatives du monde.

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/491

Bibliothèque Mériadeck 85, cours du Maréchal Juin 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/491 »}]

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Exposition Un globe des mondes 2026 © Frédéric Deval