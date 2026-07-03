Un imaginaire révélé – Photographie et archéologie à l’œuvre au musée du Louvre (1839–2026) (titre de travail), Arles, Arles

Informations pratiques

Un imaginaire révélé – Photographie et archéologie à l’œuvre au musée du Louvre (1839–2026) (titre de travail) 5 juillet – 3 octobre 2027 Arles Bouches-du-Rhône

– Forfait toutes expositions

Une entrée par lieu

Valable du 5 juillet au 3 octobre 2027

TARIF PLEIN : 42€

TARIF REDUIT : 33€

– Forfait journée

Une entrée par lieu

Valable sur une journée

TARIF PLEIN : 35€

TARIF REDUIT : 29€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-07-05T09:30:00+02:00 – 2027-07-05T19:30:00+02:00

Fin : 2027-10-03T09:30:00+02:00 – 2027-10-03T19:30:00+02:00

Présentée dans le cadre de la 58e édition des Rencontres d’Arles, cette exposition originale est actuellement en cours de conception. Le contenu ainsi que la note d’intention curatoriale sont fournis à titre confidentiel et restent non définitifs.

Cette exposition est une coproduction avec le Musée du Louvre, sous le commissariat de Dominique de Font-Réaulx et Pierre Singaravélou, accompagnés des commissaires associés Cécile Giroire, Souraya Noujaïm, Vincent Rondot, Ariane Thomas, Laure-Hélène Kerrio, Clélia Paladre et Karine Sancho.

L’exposition met en lumière, pour la première fois à grande échelle, les riches fonds photographiques des départements archéologiques du Louvre, de 1839 à aujourd’hui. Environ 200 artefacts seront présentés : daguerréotypes, tirages, albums, objets, carnets, dessins et documents scientifiques.

Arles Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Présentée dans le cadre de la 58e édition des Rencontres d’Arles, cette exposition originale est actuellement en cours de conception. Le contenu ainsi que la note d’intention curatoriale sont à et …

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