Un incendie qui a marqué les esprits Cinéma Rex, Cinéma Rex, Montbrison
samedi 19 septembre 2026 · Cinéma Rex · Montbrison
Informations pratiques
Un incendie qui a
marqué les esprits
Cinéma Rex Samedi 19 septembre, 18h00 Cinéma Rex Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Le long métrage de Jean-Jacques
Annaud reconstitue heure par heure
l’invraisemblable réalité des évènements
du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale
Notre Dame de Paris subissait le plus
important sinistre de son histoire.
Drame mais aussi documentaire, ce
film met en avant les femmes et les
hommes qui vont mettre leurs vies en
péril dans un sauvetage rocambolesque
et héroïque.
Cinéma Rex 10 Avenue Charles de Gaulle, 42600 Montbrison, France Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477961316 http://www.rex-montbrison42.fr Le cinéma Rex de Montbrison offre à sa clientèle une programmation riche et variée dans ses 5 salles climatisées entièrement équipées en numérique (son et vidéo).
Le long métrage de Jean-Jacques
©
À voir aussi à Montbrison (Loire)
- Parcours du patrimoine, Hôtel de ville, Montbrison 18 septembre 2026
- Exposition collective, Galerie XXIe, Montbrison 18 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine en Loire Forez Montbrison 19 septembre 2026
- Visite historique du collège Journées Européennes du Patrimoine Collège Victor de Laprade Montbrison 19 septembre 2026
- La commanderie Saint-Jean-des-Prés Journées Européennes du patrimoine Impasse de la Commanderie Montbrison 19 septembre 2026