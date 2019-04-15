Un incendie qui a marqué les esprits Cinéma Rex, Cinéma Rex, Montbrison

Informations pratiques

Un incendie qui a

marqué les esprits

Cinéma Rex Samedi 19 septembre, 18h00 Cinéma Rex Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Le long métrage de Jean-Jacques

Annaud reconstitue heure par heure

l’invraisemblable réalité des évènements

du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale

Notre Dame de Paris subissait le plus

important sinistre de son histoire.

Drame mais aussi documentaire, ce

film met en avant les femmes et les

hommes qui vont mettre leurs vies en

péril dans un sauvetage rocambolesque

et héroïque.

Cinéma Rex 10 Avenue Charles de Gaulle, 42600 Montbrison, France Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477961316 http://www.rex-montbrison42.fr Le cinéma Rex de Montbrison offre à sa clientèle une programmation riche et variée dans ses 5 salles climatisées entièrement équipées en numérique (son et vidéo).

Le long métrage de Jean-Jacques

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