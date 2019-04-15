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Un incendie qui a marqué les esprits Cinéma Rex, Cinéma Rex, Montbrison

samedi 19 septembre 2026 · Cinéma Rex · Montbrison

Un incendie qui a marqué les esprits Cinéma Rex, Cinéma Rex, Montbrison

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Cinéma Rex
Adresse
10 Avenue Charles de Gaulle, 42600 Montbrison, France
Ville
42600 Montbrison
Département
Loire

Un incendie qui a
marqué les esprits
Cinéma Rex Samedi 19 septembre, 18h00 Cinéma Rex Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Le long métrage de Jean-Jacques
Annaud reconstitue heure par heure
l’invraisemblable réalité des évènements
du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale
Notre Dame de Paris subissait le plus
important sinistre de son histoire.
Drame mais aussi documentaire, ce
film met en avant les femmes et les
hommes qui vont mettre leurs vies en
péril dans un sauvetage rocambolesque
et héroïque.

Cinéma Rex 10 Avenue Charles de Gaulle, 42600 Montbrison, France Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477961316 http://www.rex-montbrison42.fr Le cinéma Rex de Montbrison offre à sa clientèle une programmation riche et variée dans ses 5 salles climatisées entièrement équipées en numérique (son et vidéo).
Le long métrage de Jean-Jacques

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