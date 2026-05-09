Un instant photo « Soyons des stars », À mar y llis, Niederbronn-les-Bains

Informations pratiques

Un instant photo « Soyons des stars » 18 – 20 septembre À mar y llis Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

L’ » à mar y llis » un lieu qui œuvre pour l’Art, qui vit pour l’Art et qui s’insère dans la dynamique des 100 ans de thermalisme de cette belle ville de Niederbronn Les Bains.

Aussi l’ » à mar y llis » propose à ses amis (es) visiteurs une escapade dans la fantaisie des années folles. Venez, le temps d’un instant, revêtir des habits d’époque (prêt à titre gratuit).

Souriez » Le petit oiseau va sortir ».

Un moment suspendu dans le temps avec une règle d’or: une structure élégante, capturer l’effervescence, le glamour et l’insouciance, avec une soif de légèreté et joie de vivre. Un événement idéal pour un shooting photos. Capturer des images fortes, visuelles et festives, un régal pour les photographes.

Merci à l’ » à mar y llis » d’avoir ravivé les couleurs de ses tenues et accessoires d’époque.

Bravo les objets et costumes d’avoir résisté à l’épreuve du temps.

Merci aux amis (es ) visiteurs vous réimaginez les années folles.

Soyons des acteurs, soyons des stars.

À mar y llis 18 rue des Romains, 67110 Niederbronn les Bains Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est 0678404651 Hier, j’étais un corps de ferme, une échoppe, une maison de petit vigneron. Aujourd’hui, je suis l’ » à mar y llis « . Un lieu où l’architecture, cet art de concevoir un espace, une peinture, une musique, une poésie, le spectacle d’une vie s’expose en amitié.

Alors venez, en toute simplicité.

» Levez les yeux » sur ce cocon si intimiste, si atypique et laissez maintenant votre âme vagabonder.

L' » à mar y llis » est heureuse de vous recevoir et de vous faire prendre cette passerelle vers la créativité. Parking à proximité Thermes Antiques de Niederbronn les Bains

Revivez, pendant un instant, l’ambiance des années folles

©Patrick Keuer