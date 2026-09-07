Un jardin, une couleur, Abbaye de Noirlac, Bruère-Allichamps

Informations pratiques

Un jardin, une couleur 19 et 20 septembre Abbaye de Noirlac Cher

35 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Chaque espace des jardins imaginés par Gilles Clément pour Noirlac a une couleur dominante. Cette visite à deux voix permet de s’arrêter sur trois d’entre eux : la pièce des roses changeantes (rose), le parterre oriental (blanc) et le verger (vert et noir). Avec notre responsable des jardins Jonathan Champion, et une de nos médiatrices patrimoines, Anne Tisseyre, partez à la découverte de certaines plantes ou arbres de ces espaces, et découvrez la symbolique associée à ces couleurs à travers différentes époques et cultures.

Abbaye de Noirlac Lieu Dit Noirlac, 18200 Bruère-Allichamps, France Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33248620101 http://www.abbayedenoirlac.fr Quelques moines venus de Clairvaux posent les premières pierres de l’abbaye en 1150. Témoin de l’apparition du style gothique dans la région, Noirlac connait son apogée au XIIIe siècle, puis une longue période de déclin des vocations tout en gardant un rôle économique important. Vendue en tant que bien national à la Révolution, transformée en manufacture de porcelaine au XIXe siècle, elle est acquise en 1909 par le Département du Cher qui la restaure entièrement.

Aujourd’hui, elle offre à ses visiteurs la pureté de son architecture et la sérénité de sa pierre blonde, révélées par la lumière filtrant des vitraux contemporains créés par Jean-Pierre Raynaud. Parking sur place. Gare à Saint-Amand-Montrond.

Chaque espace des jardins imaginés par Gilles Clément pour Noirlac a une couleur dominante. Cette visite à deux voix permet de s’arrêter sur trois d’entre eux : la pièce des roses changeantes (rose),…

© Abbaye de Noirlac