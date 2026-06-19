Un livre, un jeu Médiathèque – Le Grand Logis Bruz 10 – 29 juillet Ille-et-Vilaine

Gratuit. Sur réservation

Après un temps de lecture, à toi de jouer ! Au travers d’un jeu de société, quel personnage incarneras-tu ? Mettre en place des stratégies, bluffer, rigoler, il y a de quoi passer un bon moment…

Plonge dans l’imaginaire d’une histoire au travers d’un jeu de société. Après un temps de lecture, à toi de rentrer en scène ! Avec des jeux de cartes, de plateau, de mémoire ou tactiques ; quel personnage vas-tu incarner ? Mettre en place des stratégies, bluffer, rigoler, il y a de quoi passer un moment amusant…

Le 10/07, dès 4 ans ; le 17/07, dès 6 ans ; le 29/07, dès 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-10T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-29T15:30:00.000+02:00

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0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/jeu/un-livre-un-jeu

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



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