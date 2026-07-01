« Un Lully imaginaire », Abbaye de Vinetz, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

« Un Lully imaginaire » Samedi 19 septembre, 20h30 Abbaye de Vinetz Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Le spectacle se présente sous la forme d’un concert théâtralisé, autour de la vie de Jean-Baptiste Lully (1632-1687).

Il s’agit d’un « Lully imaginaire », ici présenté comme un musicien à la fois solaire et nostalgique de son Italie natale. Le spectacle est joué par un comédien, cinq chanteurs et chanteuses également instrumentistes, et une claveciniste.

Abbaye de Vinetz 4 Rue de Vinetz, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est Au Moyen Âge, le prieuré de Vinetz était un couvent de bénédictines situé en bordure de l’ancien lit de la Marne, au hameau de Vinetz. À l’origine, il dépendait de l’abbaye de Juilly (en Seine-et-Marne), puis de celle de Molesmes (en Côte-d’Or). Détruit, à l’exception de la petite chapelle, en 1544 lors du passage de l’armée de Charles Quint, il ne fut que partiellement reconstruit, et les dames de la congrégation le quittèrent définitivement en 1622 pour aller s’établir à Châlons, dans l’ancien couvent des Récollets, sis « rue aux Vaches » (devenue par la suite « rue de Vinetz »).

L’ancien couvent est la propriété du département et sert de restaurant d’entreprise. Un bâtiment, reconstruit au XIXᵉ siècle, est affecté aux archives départementales. La chapelle est utilisée pour des expositions temporaires, et deux ailes accueillent le service de la solidarité départementale. Le centre est actuellement la place du Forum de l’Europe, esplanade couverte de tessons, avec des mâts portant les drapeaux aux couleurs des pays européens.

Ce spectacle se présente sous la forme d’un concert théâtralisé, autour de la vie de Jean-Baptiste Lully (1632-1687).

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