Informations pratiques

Béziers

UN MARI À LA PORTE

9 rue Victor Hugo Béziers Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-22

fin : 2027-04-22

Date(s) :

2027-04-22

Un délirant quiproquo théâtral avec une mariée, un inconnu dans l’armoire…et un mari qui arrive !

Dans Un Mari à la porte , tout dérape à une vitesse folle.

Quiproquos en cascade, cache-cache improbable, portes qui claquent et folie musicale s’enchaînent au rythme pétillant de la musique d’Offenbach interprétée en direct.

Portée par Les Zolibrius, jeune troupe déchaînée, cette opérette virevolte entre rire et virtuosité. Un concentré d’énergie, d’élégance et de folie douce un pur moment de théâtre musical !

À partir de 10 ans. .

9 rue Victor Hugo Béziers 34500 Hérault Occitanie

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English : UN MARI À LA PORTE

A wild, theatrical mix-up involving a bride, a stranger in the closet… and a husband who shows up!

L’événement UN MARI À LA PORTE Béziers a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 ADT34