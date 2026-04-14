Un mathématicien au musée, Auditorium des Champs Libres, Rennes

Un mathématicien au musée Mardi 28 avril, 20h30 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T20:30:00+02:00 – 2026-04-28T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-28T20:30:00+02:00 – 2026-04-28T22:30:00+02:00

Le mathématicien Roger Mansuy nous propose de découvrir le lien profond entre l’art et les mathématiques. Nous opposons encore trop souvent la culture scientifique à la culture classique, les sciences et les humanités. Cependant, il est facile de démonter ce préjugé, par exemple en prenant le temps de visiter les musées d’art et de regarder les œuvres avec les connaissances scientifiques.

Roger Mansuy est docteur et agrégé de mathématiques, spécialiste de la diffusion des cultures mathématiques et scientifiques.

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces de Le grand almanach mathématique (éd. Albin Michel, 2025).

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]

Découvrez l’histoire et la profondeur des interactions entre mathématiques et création artistique avec le mathématicien Roger Mansuy.

Jacopo de Barbari