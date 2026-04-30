UN MAUVAIS REVE Espace Bernanos Paris

L’histoire se passe en 1935, dans ce temps où la guerre se prépare. Dans une maison d’édition parisienne, l’écrivain Ganse se sert de la vie de sa secrétaire, Simone Alfieri, pour écrire. Celle-ci se révolte et décide de finir le livre que Ganse a tiré d’elle. Elle entreprend d’écrire son roman tout en le vivant et devient son personnage Evangéline – meurtrière en puissance. Elle tombe amoureuse d’Olivier Mainville, beau jeune homme, second secrétaire de Ganse, héritier d’une vieille tante provinciale riche mais avare. L’héroïne romanesque, Evangéline, tuera pour sauver Olivier de la misère, Simone tuera par passion fantasmée. Simone veut prouver à Ganse et se prouver à elle-même qu’elle sait mentir, qu’elle sait inventer, romancer et jouer telle une actrice…

Dans ce cheminement, elle interroge sans cesse, cherchant une validation, une crédibilité, un assentiment… un amour ?

Quand la réalité et le rêve se mêlent, quand la vérité et le mensonge altèrent la perception du réel, quand c’est du théâtre dans le théâtre, quand une femme manque tellement de reconnaissance et d’amour qu’elle se métamorphose pour le pire… Bernanos nous entraine à travers son roman dans les eaux troubles du crime et se livre à une véritable biopsie d’une meurtrière.

Une production de l’Espace Bernanos.

Pièce de théâtre inédite, adaptée du roman policier tombé dans l’oubli de Georges Bernanos. Avec Christelle Reboul, Olivier Claverie, François Nambot. Une mise en scène d’Anne Bouvier.

Du lundi 04 mai 2026 au lundi 22 juin 2026 :

payant

https://my.weezevent.com/un-mauvais-reve

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-04T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-23T01:59:59+02:00

Date(s) :

Espace Bernanos 4, rue du Havre 75009 Paris

Métro -> 3 : Havre – Caumartin (Paris) (100m)

Bus -> 202127293242669495 : Havre – Caumartin (Paris) (100m)

Vélib -> Gare Saint-Lazare – Isly (49.85m)

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