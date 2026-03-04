Un Moment de Douceur, Salle de Bernadou, Villemur-sur-Tarn

Un Moment de Douceur Dimanche 8 mars, 14h00 Salle de Bernadou Haute-Garonne

Gratuit, réservé aux Villemuriennes. Inscription obligatoire à l’accueil de la Mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile. Dans la limite des places disponibles par atelier.

Être une femme du XXIème siècle, ce n’est pas chose facile ! Alors, juste pour un moment, permettez-vous de prendre du temps pour vous !

Dimanche 8 mars prochain, pour marquer la Journée Internationale des Droits des Femmes, la commune de Villemur offre à ses concitoyennes « Un Moment de Douceur « .

Mesdames, il s’agit d’un après-midi pour VOUS, pour prendre soin de votre santé mentale et physique, pour penser à vous… bref, pour vous faire dorloter !

Venez profiter de prestations gratuites (maximum deux), parmi les différents ateliers proposés :

* POUR PRENDRE SOIN DE SON CORPS :

– massage crânien + visage + nuque

– massage des mains

– réflexologie plantaire

– Madérothérapie du visage : massage naturel avec des outils en bois pour stimuler la circulation, drainer les toxines et tonifier la peau

– Épilation au caramel (aisselles ou demi jambes)

– Rehaussement et/ou browlift pour rehausser et courber les poils ou discipliner, restructurer et fixer les sourcils.

* POUR PRENDRE SOIN DE SA SANTE MENTALE :

– atelier mandala collage (Art thérapie) : pour intégrer et renforcer au plus profond de son être, les sensations de DOUCEUR tout en exprimant sa créativité dans un climat de détente et de bien-être.

– immersion sonore : laissez-vous traverser et envelopper par les vibrations sonores des bols chantants, des carillons, du kigonki, de la harpe de cristal afin de vous ressourcer et de faire circuler l’énergie au cœur de tout votre être.

– sophrologie / 4 thématiques au choix :

* soulager les tensions physiques liées au stress

* mieux vivre avec la charge mentale

* retrouver de l’énergie au quotidien

* renforcer la confiance et l’estime de soi

• POUR SE FAIRE PLAISIR :

– Ateliers d’art floral : composition d’un mini bouquet de fleurs séchées dans un soliflore.

Une collation gourmande sera offerte aux participantes.

