Informations pratiques

Luynes

Un monsieur attendait…

La halle Luynes Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10 21:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Cabaret absurde en plein air dans le cadre de la Tournée d’été du Théâtre de l’Ante

Le Théâtre de l’Ante revient au cabaret un spectacle mêlant musique, théâtre et chansons, reflétant un monde absurde, émouvant et vivant, entre désillusion et envie de jouer.

Cabaret absurde en plein air dans le cadre de la Tournée d’été du Théâtre de l’Ante

Le Théâtre de l’Ante revient avec appétit au spectacle de cabaret ! Parce que le cabaret est la forme spectaculaire des temps troublés, des époques charnières et des transitions. De la musique et des chansons, des textes de théâtre, un cabaret métaphore du monde, tout à la fois absurde et envoutant, triste ou hilarant. Un cabaret où se mélangent le sentiment désabusé de la condition humaine et la volonté absolue de vivre, de jouer et de chanter ! 8 .

La halle Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 38 64 64 theatredelante@wanadoo.fr

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English :

Open-air theater as part of Théâtre de l’Ante’s Summer Tour

A broken destiny, a quest for justice, a popular triumph. This summer, rediscover the masterpiece of French melodrama mixed with verse: La Porteuse de Pain , the moving story of Jeanne Fortier …

L’événement Un monsieur attendait… Luynes a été mis à jour le 2026-06-29 par ADT 37