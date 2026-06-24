Luynes à l’assaut de l’Amérique Luynes
Luynes à l’assaut de l’Amérique Luynes jeudi 10 septembre 2026.
Luynes
Luynes à l’assaut de l’Amérique
Promenade des Varennes Luynes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-10
Retrouvez-nous pour la 11ème édition à Luynes !
Retrouvez nous pour la 11ème édition
Créé et organisé par l’association des Narvalo’s Bikers, venez découvrir le plus grand festival américain de France !
Venez vous plonger dans l’univers américain des années 50 à 70 grâce à nos activités et spectacles.
Notre festival familial vous transportera dans un univers chaleureux et festif pour partager 4 jours de folie ! .
Promenade des Varennes Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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L’événement Luynes à l’assaut de l’Amérique Luynes a été mis à jour le 2026-06-24 par ADT 37
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