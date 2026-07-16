L’histoire de la chapelle Saint-Venant et de l’hôtel-Dieu, Chapelle Saint-Venant, Luynes

Informations pratiques

L’histoire de la chapelle Saint-Venant et de l’hôtel-Dieu Dimanche 20 septembre, 14h30 Chapelle Saint-Venant Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Gilles Ferrand et Michel Hirtz, Luynois passionnés par l’histoire locale et fins connaisseurs du patrimoine ligérien, vous feront découvrir l’histoire de la chapelle Saint-Venant et le fonctionnement de l’ancien hôtel-Dieu du XVIIe siècle qui l’héberge.

Chapelle Saint-Venant 1 rue Saint-Venant, 37230 Luynes Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Gilles Ferrand et Michel Hirtz, Luynois passionnés par l’histoire locale et fins connaisseurs du patrimoine ligérien, vous feront découvrir l’histoire de la chapelle Saint-Venant.

© Vincent Dupré (Ville de Luynes)