L’histoire de la chapelle Saint-Venant et de l’hôtel-Dieu, Chapelle Saint-Venant, Luynes
dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle Saint-Venant · Luynes
Informations pratiques
L’histoire de la chapelle Saint-Venant et de l’hôtel-Dieu Dimanche 20 septembre, 14h30 Chapelle Saint-Venant Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Gilles Ferrand et Michel Hirtz, Luynois passionnés par l’histoire locale et fins connaisseurs du patrimoine ligérien, vous feront découvrir l’histoire de la chapelle Saint-Venant et le fonctionnement de l’ancien hôtel-Dieu du XVIIe siècle qui l’héberge.
Chapelle Saint-Venant 1 rue Saint-Venant, 37230 Luynes Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Gilles Ferrand et Michel Hirtz, Luynois passionnés par l’histoire locale et fins connaisseurs du patrimoine ligérien, vous feront découvrir l’histoire de la chapelle Saint-Venant.
© Vincent Dupré (Ville de Luynes)
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