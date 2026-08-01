Partage de lectures Luynes
jeudi 27 août 2026 · Luynes
Informations pratiques
Luynes
Partage de lectures
3 Rue Léon Gambetta Luynes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-27 14:00:00
fin : 2026-11-19
Date(s) :
2026-08-27 2026-10-08 2026-11-19
Venez partager vos coups de cœur littéraires, parler de vos lectures récentes et découvrir de nouveaux ouvrages.
Venez partager vos coups de cœur littéraires, parler de vos lectures récentes et découvrir de nouveaux ouvrages. .
3 Rue Léon Gambetta Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 55 56 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and share your literary favourites, talk about your recent readings and discover new works.
L’événement Partage de lectures Luynes a été mis à jour le 2026-08-01 par ADT 37
À voir aussi à Luynes (Indre-et-Loire)
- Luynes à l’assaut de l’Amérique Luynes 10 septembre 2026
- Découverte du jeu de boule de fort, Cave troglodytique « les Grandes Bottes », Luynes 19 septembre 2026
- La Grange a 10 ans !, La Grange, Luynes 19 septembre 2026
- Visite de l’hôtel de ville de Luynes, Hôtel de ville de Luynes, Luynes 19 septembre 2026
- Paul-Louis Courier et La Filonnière, La Filonnière, Luynes 20 septembre 2026