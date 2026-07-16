Découverte du jeu de boule de fort, Cave troglodytique « les Grandes Bottes », Luynes
samedi 19 septembre 2026 · Cave troglodytique "les Grandes Bottes" · Luynes
Informations pratiques
Découverte du jeu de boule de fort 19 et 20 septembre Cave troglodytique « les Grandes Bottes » Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Plongez dans l’univers unique de la boule de fort, un jeu traditionnel emblématique du Val de Loire !
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les membres passionnés de la société Les Grandes Bottes vous accueillent pour une initiation conviviale à ce jeu insolite, pratiqué dans une cave troglodytique unique.
Cave troglodytique « les Grandes Bottes » 10 rue de la République 37230 Luynes Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 55 35 55 http://www.luynes.fr L’association Les Grandes Bottes vous accueille dans une cave typique aménagée. Société de 1894.
Plongez dans l’univers unique de la boule de fort, un jeu traditionnel emblématique du Val de Loire !
© Vincent Dupré (Ville de Luynes)
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