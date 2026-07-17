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Visite de l’hôtel de ville de Luynes, Hôtel de ville de Luynes, Luynes

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville de Luynes · Luynes

Visite de l’hôtel de ville de Luynes, Hôtel de ville de Luynes, Luynes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de ville de Luynes
Adresse
Place des Victoires, 37230 Luynes
Ville
37230 Luynes
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Nombre de places limité

Visite de l’hôtel de ville de Luynes 19 et 20 septembre Hôtel de ville de Luynes Indre-et-Loire

Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Saviez-vous que l’hôtel de ville de Luynes a été une école et que son annexe hébergeait le logement de fonction de la direction de l’établissement ?
Les élus du Conseil municipal de Luynes vous invitent à découvrir l’histoire inattendue de ce lieu central de notre vie commune.

Hôtel de ville de Luynes Place des Victoires, 37230 Luynes Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 47 55 56 60 »}]
Saviez-vous que l’hôtel de ville de Luynes a été une école et que son annexe hébergeait le logement de fonction de la direction de l’établissement ?

© Vincent Dupré (Ville de Luynes)

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