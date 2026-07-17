Visite de l’hôtel de ville de Luynes, Hôtel de ville de Luynes, Luynes
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville de Luynes · Luynes
Informations pratiques
Visite de l’hôtel de ville de Luynes 19 et 20 septembre Hôtel de ville de Luynes Indre-et-Loire
Nombre de places limité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Saviez-vous que l’hôtel de ville de Luynes a été une école et que son annexe hébergeait le logement de fonction de la direction de l’établissement ?
Les élus du Conseil municipal de Luynes vous invitent à découvrir l’histoire inattendue de ce lieu central de notre vie commune.
Hôtel de ville de Luynes Place des Victoires, 37230 Luynes Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 47 55 56 60 »}]
Saviez-vous que l’hôtel de ville de Luynes a été une école et que son annexe hébergeait le logement de fonction de la direction de l’établissement ?
© Vincent Dupré (Ville de Luynes)
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