Paul-Louis Courier et La Filonnière, La Filonnière, Luynes

Informations pratiques

Paul-Louis Courier et La Filonnière Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h00 La Filonnière Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Nichée au cœur de Luynes, La Filonnière est une élégante propriété privée rarement accessible au public. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, ses propriétaires ouvrent exceptionnellement le parc de cette demeure de caractère, offrant aux visiteurs une plongée dans l’histoire locale de « Paul-Louis Courier et l’affaire de Luynes ».

La Filonnière La Filonnière, 37230 Luynes Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 47 55 56 60 »}]

Nichée au cœur de Luynes, La Filonnière est une élégante propriété privée rarement accessible au public.

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