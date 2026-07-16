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Paul-Louis Courier et La Filonnière, La Filonnière, Luynes

dimanche 20 septembre 2026 · La Filonnière · Luynes

Paul-Louis Courier et La Filonnière, La Filonnière, Luynes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La Filonnière
Adresse
La Filonnière, 37230 Luynes
Ville
37230 Luynes
Département
Indre-et-Loire

Paul-Louis Courier et La Filonnière Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h00 La Filonnière Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Nichée au cœur de Luynes, La Filonnière est une élégante propriété privée rarement accessible au public. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, ses propriétaires ouvrent exceptionnellement le parc de cette demeure de caractère, offrant aux visiteurs une plongée dans l’histoire locale de « Paul-Louis Courier et l’affaire de Luynes ».

La Filonnière La Filonnière, 37230 Luynes Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 47 55 56 60 »}]
Nichée au cœur de Luynes, La Filonnière est une élégante propriété privée rarement accessible au public.

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