La Grange a 10 ans !, La Grange, Luynes

Informations pratiques

La Grange a 10 ans ! 19 et 20 septembre La Grange Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cet automne, le Centre culturel de Luynes célèbre ses 10 ans !

Depuis une décennie, petits et grands ont pu découvrir à Luynes une incroyable diversité de propositions artistiques et culturelles : théâtre, danse, cirque, concerts, cinéma, contes, marionnettes, photographie, peinture, sculpture, conférences, performances, opéra, clown, mime, écriture, randonnées artistiques, karaoké et bien d’autres encore.

À cette occasion, venez parcourir une exposition rétrospective retraçant dix années de spectacles, d’expositions, de rencontres et d’émotions partagées. À travers des photographies, des affiches, des documents et des œuvres, replongez dans les temps forts qui ont marqué la vie du Centre culturel de Luynes depuis son ouverture.

L’exposition est à découvrir dans la salle d’exposition de La Grange et à la médiathèque.

La Grange Allée Aimé Richardeau, 37230 Luynes Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 55 56 60 http://luynes.fr

Cet automne, le Centre culturel de Luynes célèbre ses 10 ans !

© Vincent Dupré (Ville de Luynes)