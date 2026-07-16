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La Grange a 10 ans !, La Grange, Luynes

samedi 19 septembre 2026 · La Grange · Luynes

La Grange a 10 ans !, La Grange, Luynes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La Grange
Adresse
Allée Aimé Richardeau, 37230 Luynes
Ville
37230 Luynes
Département
Indre-et-Loire

La Grange a 10 ans ! 19 et 20 septembre La Grange Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cet automne, le Centre culturel de Luynes célèbre ses 10 ans !
Depuis une décennie, petits et grands ont pu découvrir à Luynes une incroyable diversité de propositions artistiques et culturelles : théâtre, danse, cirque, concerts, cinéma, contes, marionnettes, photographie, peinture, sculpture, conférences, performances, opéra, clown, mime, écriture, randonnées artistiques, karaoké et bien d’autres encore.
À cette occasion, venez parcourir une exposition rétrospective retraçant dix années de spectacles, d’expositions, de rencontres et d’émotions partagées. À travers des photographies, des affiches, des documents et des œuvres, replongez dans les temps forts qui ont marqué la vie du Centre culturel de Luynes depuis son ouverture.
L’exposition est à découvrir dans la salle d’exposition de La Grange et à la médiathèque.

La Grange Allée Aimé Richardeau, 37230 Luynes Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 55 56 60 http://luynes.fr
Cet automne, le Centre culturel de Luynes célèbre ses 10 ans !

© Vincent Dupré (Ville de Luynes)

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