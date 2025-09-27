Musique à Saint-Venant Luynes
Musique à Saint-Venant Luynes samedi 26 septembre 2026.
Luynes
Musique à Saint-Venant
Lieu-dit Côteau Saint-Venant Luynes Indre-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-26 17:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
Pour sa onzième édition, Musique à Saint-Venant vous invite à célébrer la richesse du répertoire classique à travers deux concerts exceptionnels.
Pour sa dixième édition, Musique à Saint-Venant vous invite à célébrer la richesse du répertoire classique à travers deux concerts exceptionnels.
RÉSONANCES, Récital de piano
Samedi 27 septembre 2025 18h00
Ce programme mettra en résonance les Préludes de Jean-Sébastien Bach, César Franck et Claude Debussy, puis l’Impromptu à variations en si bémol majeur de Schubert avec les Impromptus de Chopin. Enfin, François Cornu commentera la filiation de Franz Liszt avec Maurice Ravel, mettant en relation les Jeux d’eau à la Villa d’Este du premier en 1877 avec les fameux Jeux d’eau du second composés en 1901.
Fritz Kreisler, prince du violon
Dimanche 28 septem.
À l’occasion des 150 ans de la naissance de Fritz Kreisler, le violoniste Romuald Grimbert-Barré, accompagné par François Cornu au piano 15 .
Lieu-dit Côteau Saint-Venant Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 9 54 44 22 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For its tenth edition, Musique à Saint-Venant invites you to celebrate the richness of the classical repertoire with two exceptional concerts.
L’événement Musique à Saint-Venant Luynes a été mis à jour le 2026-06-19 par ADT 37
À voir aussi à Luynes (Indre-et-Loire)
- Luynes à l’assaut de l’Amérique Luynes 10 septembre 2026
- visite station d’épuration La Serre Luynes 28 octobre 2026