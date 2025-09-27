Luynes

Musique à Saint-Venant

Lieu-dit Côteau Saint-Venant Luynes Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-26 17:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

Pour sa onzième édition, Musique à Saint-Venant vous invite à célébrer la richesse du répertoire classique à travers deux concerts exceptionnels.

Pour sa dixième édition, Musique à Saint-Venant vous invite à célébrer la richesse du répertoire classique à travers deux concerts exceptionnels.

RÉSONANCES, Récital de piano

Samedi 27 septembre 2025 18h00

Ce programme mettra en résonance les Préludes de Jean-Sébastien Bach, César Franck et Claude Debussy, puis l’Impromptu à variations en si bémol majeur de Schubert avec les Impromptus de Chopin. Enfin, François Cornu commentera la filiation de Franz Liszt avec Maurice Ravel, mettant en relation les Jeux d’eau à la Villa d’Este du premier en 1877 avec les fameux Jeux d’eau du second composés en 1901.

Fritz Kreisler, prince du violon

Dimanche 28 septem.

À l’occasion des 150 ans de la naissance de Fritz Kreisler, le violoniste Romuald Grimbert-Barré, accompagné par François Cornu au piano 15 .

Lieu-dit Côteau Saint-Venant Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 9 54 44 22 87

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English :

For its tenth edition, Musique à Saint-Venant invites you to celebrate the richness of the classical repertoire with two exceptional concerts.

L’événement Musique à Saint-Venant Luynes a été mis à jour le 2026-06-19 par ADT 37