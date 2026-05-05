Un mot, un mois, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux
Un mot, un mois, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux vendredi 22 mai 2026.
Un mot, un mois 22 mai – 4 juillet Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T14:00:00+02:00 – 2026-05-22T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00
Dans le cadre du marrainage de l’école maternelle Benauge par l’association Les Araignées philosophes.
Depuis 2 ans maintenant, les enfants de la maternelle Benauge ont découvert les lettres et les mots, les ont explorés par le son, par la graphie et par le corps, sous la conduite de l’association Les Araignées philosophes.
À la clotûre de ce projet, les enfants exposent à la bibliothèque les œuvres plastiques qu’ils ont créées au cours de cette année.
Entrée libre sur les horaires d’ouverture de la bibliothèque, informations auprès de vos bibliothécaires ou au 05 56 86 15 28
Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 86 15 28 »}] [{« link »: « https://eac.bordeaux.fr/projets-eac/une-lettre-un-mois »}, {« link »: « https://araigneesphilosophes.com/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Exposition par les élèves de la maternelle Benauge 10 jours sans écrans
Association Les Araignées philosophes
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