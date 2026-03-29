Un parcours autour du bijou fait main à Paris ! Bijouxgally chez FanFan Fleurs Paris

Un parcours autour du bijou fait main à Paris

Plongez au cœur d’un parcours unique dédié au bijou fait main, à la rencontre des artisanes qui font vivre les quartiers des 11e, 19e et 20e arrondissements de Paris.

Le temps d’un samedi, les portes des ateliers s’ouvrent pour vous inviter à découvrir l’envers du décor : des espaces de création où la matière se transforme, où le geste se transmet, et où chaque pièce raconte une histoire.

Découvrir l’univers des artisanes

Dans ces lieux intimistes, le bijou se révèle comme un objet sensible, à la croisée de l’art et du savoir-faire, façonné avec patience et précision. Vous serez accueilli·e par des artisanes passionnées, ravies de partager leur univers, leurs inspirations et leur manière de travailler la matière.

Entre métaux, textures et expérimentations, chaque rencontre est une invitation à mieux comprendre la richesse de l’artisanat local et la diversité des approches créatives.

Une balade créative dans l’Est parisien

Cette promenade à votre rythme, d’atelier en atelier, vous propose de découvrir autrement Paris : à travers celles qui y créent, façonnent et donnent vie à des bijoux uniques.

Plongez au cœur d’un parcours unique dédié au bijou fait main à la rencontre des artisanes qui font vivre les quartiers des 11e, 19e et 20e arrondissements de Paris.

Le samedi 11 avril 2026

de 11h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T14:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T11:00:00+02:00_2026-04-11T18:00:00+02:00

Bijouxgally chez FanFan Fleurs 20 Rue Clavel 75019 Paris

https://www.monbendo.fr/fr/events/rencontres-bijoux-2026



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