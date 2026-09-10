Un parcours de visite au détour des collections d’art et d’histoire du musée, Musée de l’Hospice Comtesse, Lille

Informations pratiques

Un parcours de visite au détour des collections d’art et d’histoire du musée Mercredi 7 octobre, 15h00 Musée de l’Hospice Comtesse Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T15:00:00+02:00 – 2026-10-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-07T15:00:00+02:00 – 2026-10-07T16:00:00+02:00

Au détour de ce parcours de visite dédié à la présentation des collections permanentes, découvrez au regard de quelques oeuvres choisies, un pan de l’histoire de la ville, de son développement économique et artistique et prenez connaissance des contenus des visites thématiques et des outils de médiation à destination des publics scolaires.

Musée de l’Hospice Comtesse 32, rue de la Monnaie 59000 Lille Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 28 36 84 00 http://mhc.lille.fr https://www.lille.fr/Le-Musee-de-l-Hospice-Comtesse;https://www.facebook.com/museehospicecomtesse/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=094c2f2b-98d4-406f-899b-890d2be9e6f2;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=094c2f2b-98d4-406f-899b-890d2be9e6f2;https://www.instagram.com/museehospicecomtesse/;https://www.linkedin.com/company/101684415/admin/feed/posts/ [{« type »: « email », « value »: « cbriatte@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0328368733 »}] Situé dans le coeur historique de Lille et fondé en 1237 par la Comtesse Jeanne de Flandre, l’Hospice Comtesse abrite un musée d’art et d’histoire de la ville, de l’Ancien Régime à la Révolution Française. Patrimoine emblématique, la cour d’honneur de cet ancien hôpital offre un panorama de l’art de bâtir à Lille du XVe au XVIIIe siècle. Les collections et les salles d’ambiance telles que la cuisine, le réfectoire ou la lingerie, rappellent la vocation hospitalière du lieu et évoquent toute l’intimité d’une maison flamande des siècles passées. La prestigieuse salle des malades accueille, une à deux fois par an, les expositions temporaires. A 15 min à pied des gares SNCF Lille-Flandres et Lille-Europe / A 10 min à pied de la station de métro Rihour (ligne 1) / La navette du Vieux-Lille (arrêt à la demande) / Station V’Lille à proximité

Visite pédagogique, à destination des enseignant·es