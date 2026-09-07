Un parcours dédié à l’art, Hôtel de ville, Montbrison
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville · Montbrison
Informations pratiques
Un parcours dédié à l’art 19 et 20 septembre Hôtel de ville Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Des savoir-faire uniques et des créations originales vous attendent tout au long de ce parcours atypique.
La galerie d’art et les show-rooms des artisans d’art seront ouverts aux visites. Partez à la découverte de
ce réseau lors des journées du patrimoine et plus particulièrement des lieux présentés ci-après.
A noter que des créations originales de ce réseau d’artistes et artisans d’art seront exposées dans la salle
Héraldique de la Diana le week end des journées du patrimoine (horaires de la Diana).
Hôtel de ville Place de l’Hôtel de ville, 42600 Montbrison Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Des savoir-faire uniques et des créations originales vous attendent tout au long de ce parcours atypique.
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