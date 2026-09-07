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AGENDA · Montbrison

Un parcours dédié à l’art, Hôtel de ville, Montbrison

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville · Montbrison

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de ville
Adresse
Place de l'Hôtel de ville, 42600 Montbrison
Ville
42600 Montbrison
Département
Loire

Un parcours dédié à l’art 19 et 20 septembre Hôtel de ville Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Des savoir-faire uniques et des créations originales vous attendent tout au long de ce parcours atypique.
La galerie d’art et les show-rooms des artisans d’art seront ouverts aux visites. Partez à la découverte de
ce réseau lors des journées du patrimoine et plus particulièrement des lieux présentés ci-après.
A noter que des créations originales de ce réseau d’artistes et artisans d’art seront exposées dans la salle
Héraldique de la Diana le week end des journées du patrimoine (horaires de la Diana).

Hôtel de ville Place de l’Hôtel de ville, 42600 Montbrison Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Des savoir-faire uniques et des créations originales vous attendent tout au long de ce parcours atypique.

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