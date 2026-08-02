Un patrimoine riche et inclusif ! Institut National des Jeunes Aveugles Paris

Informations pratiques

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026,

l’entreprise Canon, le musée Coupvray, l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne,

le Campus Louis Braille, l’Ecole des Chiens Guides de Paris et l’établissement

public Institut National des Jeunes Aveugles (INJA-Louis Braille) se réunissent

pour vous accueillir le samedi 19 septembre, de 10h à 17h, au 56 boulevard des

Invalides Paris 7ème.

Venez admirer le patrimoine historique d’un bâtiment classé et découvrir un

savoir-faire sur le plan de la déficience visuelle :

Le parcours et la formation d’un chien guide d’aveugle, des expositions photos

exceptionnelles et entièrement accessibles, des starts-up spécialisée pour la

culture….

Des visites libres, mais également guidées vous seront proposées dans ces lieux

chargés d’histoire où a vécu Louis Braille, l’inventeur du système universel

d’écriture et de lecture pour les aveugles du monde entier.

Départ des visites guidées : 10h30, 11h30, 14h30 et 15h30.

Tout au long de la journée, vous pourrez également assister

à des concerts (jazz, variétés en vous rafraîchissant dans le jardin sensoriel

Helen Keller.

Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour cette

journée riche en découvertes (sans inscription ni pour les visites guidées, ni

pour le circuit libre).

L’Institut National des Jeunes Aveugles vous ouvre ses portes pour les JEP 2026 !

Le samedi 19 septembre 2026

de 10h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T17:00:00+02:00

Institut National des Jeunes Aveugles 56 Boulevard des Invalides 75007 Paris

llieutet@inja.fr



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