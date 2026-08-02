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Un patrimoine riche et inclusif ! Institut National des Jeunes Aveugles Paris

samedi 19 septembre 2026 · Institut National des Jeunes Aveugles · Paris

Un patrimoine riche et inclusif ! Institut National des Jeunes Aveugles Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Institut National des Jeunes Aveugles
Adresse
56 Boulevard des Invalides
Ville
75007 Paris
Département
Paris

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026,
l’entreprise Canon, le musée Coupvray, l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne,
le Campus Louis Braille, l’Ecole des Chiens Guides de Paris et l’établissement
public Institut National des Jeunes Aveugles (INJA-Louis Braille) se réunissent
pour vous accueillir le samedi 19 septembre, de 10h à 17h, au 56 boulevard des
Invalides Paris 7ème.

Venez admirer le patrimoine historique d’un bâtiment classé et découvrir un
savoir-faire sur le plan de la déficience visuelle :
Le parcours et la formation d’un chien guide d’aveugle, des expositions photos
exceptionnelles et entièrement accessibles, des starts-up spécialisée pour la
culture….

Des visites libres, mais également guidées vous seront proposées dans ces lieux
chargés d’histoire où a vécu Louis Braille, l’inventeur du système universel
d’écriture et de lecture pour les aveugles du monde entier.

Départ des visites guidées : 10h30, 11h30, 14h30 et 15h30.

Tout au long de la journée, vous pourrez également assister
à des concerts (jazz, variétés en vous rafraîchissant dans le jardin sensoriel
Helen Keller.

Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour cette
journée riche en découvertes (sans inscription ni pour les visites guidées, ni
pour le circuit libre).

L’Institut National des Jeunes Aveugles vous ouvre ses portes pour les JEP 2026 !
Le samedi 19 septembre 2026
de 10h00 à 17h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T17:00:00+02:00

Institut National des Jeunes Aveugles 56 Boulevard des Invalides  75007 Paris
llieutet@inja.fr


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