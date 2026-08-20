Un petit crabe au musée, Musée de Bretagne, Rennes
mardi 20 octobre 2026 · Musée de Bretagne · Rennes
Informations pratiques
Un petit crabe au musée 20 – 29 octobre Musée de Bretagne Ille-et-Vilaine
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-20T10:30:00+02:00 – 2026-10-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-29T11:30:00+01:00 – 2026-10-29T11:50:00+01:00
Partez à sa recherche en découvrant son histoire à travers les collections du musée.
Pour les enfants accompagnés de 3 à 5 ans.
Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Tickets à retirer à l’accueil du musée le jour même.
Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Musée de Bretagne
Le petit crabe Odorico est un peu timide, il s’est caché dans le musée.
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