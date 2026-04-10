Un p’tit coup de pompe ? Quai Saint-Cast, Rennes Rennes Jeudi 28 mai, 17h15 Ille-et-Vilaine

Entretien minute de votre vélo par les bénévoles de Rayons d’Action

Les bénévoles de Rayons d’Action proposent de régler et d’entretenir votre vélo : une chaîne à graisser, une selle à régler, un pneu à gonfler… arrêtez-vous un instant et profitez de notre stand mobile !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-28T17:15:00.000+02:00

Fin : 2026-05-28T18:45:00.000+02:00

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Quai Saint-Cast, Rennes Quai Saint-Cast, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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