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Un p’tit coup de pompe ?, Quai Saint-Cast, Rennes, Rennes

Un p’tit coup de pompe ?, Quai Saint-Cast, Rennes, Rennes

Un p’tit coup de pompe ?, Quai Saint-Cast, Rennes, Rennes jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Quai Saint-Cast, Rennes

Adresse : Quai Saint-Cast, Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Un p’tit coup de pompe ? Jeudi 28 mai, 17h15 Quai Saint-Cast, Rennes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T17:15:00+02:00 – 2026-05-28T18:45:00+02:00
Fin : 2026-05-28T17:15:00+02:00 – 2026-05-28T18:45:00+02:00

Les bénévoles de Rayons d’Action proposent de régler et d’entretenir votre vélo : une chaîne à graisser, une selle à régler, un pneu à gonfler… arrêtez-vous un instant et profitez de notre stand mobile !

Quai Saint-Cast, Rennes Quai Saint-Cast, Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
Entretien minute de votre vélo par les bénévoles de Rayons d’Action

Rayons d’Action – Samuel Challe

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