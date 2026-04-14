Un p’tit coup de pompe ?, Quai Saint-Cast, Rennes, Rennes

Un p’tit coup de pompe ? Jeudi 28 mai, 17h15 Quai Saint-Cast, Rennes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T17:15:00+02:00 – 2026-05-28T18:45:00+02:00

Fin : 2026-05-28T17:15:00+02:00 – 2026-05-28T18:45:00+02:00

Les bénévoles de Rayons d’Action proposent de régler et d’entretenir votre vélo : une chaîne à graisser, une selle à régler, un pneu à gonfler… arrêtez-vous un instant et profitez de notre stand mobile !

Quai Saint-Cast, Rennes Quai Saint-Cast, Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Entretien minute de votre vélo par les bénévoles de Rayons d’Action

Rayons d’Action – Samuel Challe