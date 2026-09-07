Un rallye photo pour tous en centre ville de Montbrison, Hôtel de ville, Montbrison

Informations pratiques

Un rallye photo pour tous en centre ville de Montbrison 19 et 20 septembre Hôtel de ville Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Un livret

Inscrivez-vous et téléchargez le livret

numérique disponible sur le site internet

de la ville : ville-montbrison.fr. Vous le

trouverez également en format papier

à l’office de tourisme de Montbrison et

sur les sites participants aux Journées du

patrimoine.

Des photos

Suivez les indications du livret pour

un petit tour dans la ville et relevez les

différents défis photos.

Des récompenses

Vous avez jusqu’au dimanche 14h pour

transmettre vos clichés à l’adresse dédiée.

Les meilleurs clichés et les plus originaux

seront récompensés. La remise des

récompenses se déroulera le Dimanche 20

septembre à 17h en mairie.

Hôtel de ville Place de l’Hôtel de ville, 42600 Montbrison Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Un livret

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