Un rallye photo pour tous en centre ville de Montbrison, Hôtel de ville, Montbrison
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville · Montbrison
Informations pratiques
Un rallye photo pour tous en centre ville de Montbrison 19 et 20 septembre Hôtel de ville Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00
Un livret
Inscrivez-vous et téléchargez le livret
numérique disponible sur le site internet
de la ville : ville-montbrison.fr. Vous le
trouverez également en format papier
à l’office de tourisme de Montbrison et
sur les sites participants aux Journées du
patrimoine.
Des photos
Suivez les indications du livret pour
un petit tour dans la ville et relevez les
différents défis photos.
Des récompenses
Vous avez jusqu’au dimanche 14h pour
transmettre vos clichés à l’adresse dédiée.
Les meilleurs clichés et les plus originaux
seront récompensés. La remise des
récompenses se déroulera le Dimanche 20
septembre à 17h en mairie.
Hôtel de ville Place de l’Hôtel de ville, 42600 Montbrison Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Un livret
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