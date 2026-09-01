Un samedi en famille — Musée Villa Montebello Musée Villa Montebello Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Un samedi en famille — Musée Villa Montebello

Musée Villa Montebello 64 Rue Général Leclerc Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-12-12 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-10-03 2026-11-28 2026-12-12 2027-03-27 2027-05-15 2027-06-12

Un samedi par mois, parents et enfants de 4 à 6 ans se retrouvent à la Villa Montebello pour un atelier à quatre mains, autour d’une exposition ou d’une pratique artistique. Sur inscription à la séance, à partir de 4 €.

Un samedi par mois, la Villa Montebello ouvre ses portes aux familles pour un temps partagé entre parent et enfant. Le musée propose une expérience à quatre mains, où chacun découvre, observe et crée aux côtés de l’autre.

Selon les séances, l’atelier prend appui sur une exposition en cours ou sur une pratique artistique créative. Les enfants de 4 à 6 ans, accompagnés d’un adulte, disposent d’une heure et demie pour explorer ensemble les œuvres et expérimenter les gestes qu’elles inspirent.

Les séances se déroulent en période scolaire, sur inscription à la séance il est possible de venir une fois ou de revenir au fil de l’année.

Sept rendez-vous jalonnent la saison 2026/2027, de septembre à juin.

Infos pratiques

– Horaires 10 h 30 12 h

– Public enfants de 4 à 6 ans accompagnés d’un adulte

– Lieu musée Villa Montebello, 64, rue du Général Leclerc, 14360 Trouville-sur-Mer

– Tarifs Trouvillais 4 € par atelier et par personne (30 € les 10 séances) — non-Trouvillais 8 € par atelier et par personne (60 € les 10 séances)

– Réservations et informations 02 31 88 16 26 — accueil.musee@trouvillesurmer.fr .

Musée Villa Montebello 64 Rue Général Leclerc Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 88 16 26 accueil.musee@trouvillesurmer.fr

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English : Un samedi en famille — Musée Villa Montebello

One Saturday a month, parents and children aged 4 to 6 meet at Villa Montebello for a parent-child workshop centred around an exhibition or an artistic activity. Bookings required for each session; from €4.

L’événement Un samedi en famille — Musée Villa Montebello Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Trouville