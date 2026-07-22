Un siècle d’amour et de honte d’Esther Hoffenberg Mémorial de la Shoah Paris
dimanche 1 novembre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris
Informations pratiques
La filmographie d’Esther Hoffenberg est tissée par des portraits de femmes. Un siècle d’amour et de honte retrace l’histoire de sa famille maternelle, les Lamprecht, liée au destin de la Silésie, zone frontalière qui n’a cessé, tout au long du xxe siècle, d’être disputée entre l’Allemagne, la Pologne et la Russie. Parmi ces personnages hauts en couleur, la réalisatrice rend hommage à trois générations de femmes – sa mère Eva, sa grand-mère Gisela et son arrière- grand-mère Gizella-Idona – qui ont lutté pour leur liberté malgré les secrets sur leurs origines, la honte, la maladie mentale, le dénigrement des femmes artistes et la peur de la transgression.
En présence de la réalisatrice.
En conversation avec FrançoisEkchajzer, journaliste à Télérama.
Avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah.
AVANT-PREMIÈRE
Dans le cadre du Mois du film documentaire
France, documentaire, 74 min, TS Productions, Arte France, Lapsus, 2026.
Le dimanche 01 novembre 2026
de 17h00 à 20h00
payant
Tarif : de 3€ à 5€
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-01T18:00:00+01:00
fin : 2026-11-01T21:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-01T17:00:00+02:00_2026-11-01T20:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier 75004 Paris
+33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/
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