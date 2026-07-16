Un siècle d’architecture en France. Exposition photographique d’édifices labellisés « Architecture Remarquable Contemporaine », Le WAAO, Lille

Informations pratiques

Un siècle d’architecture en France. Exposition photographique d’édifices labellisés « Architecture Remarquable Contemporaine » 28 décembre 2026 – 5 février 2027 Le WAAO Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-28T09:00:00+01:00 – 2026-12-28T17:30:00+01:00

Fin : 2027-02-05T09:00:00+01:00 – 2027-02-05T17:30:00+01:00

Un siècle d’architecture en France

Exposition photographique d’édifices labellisés « Architecture Remarquable Contemporaine »

À l’occasion des 10 ans de la création du label « Architecture contemporaine remarquable », qui succède au label « Patrimoine du XXe siècle » créé en 1999, le Ministère de la Culture s’associe au Réseau des Maisons de l’Architecture afin de proposer à un public le plus large possible de découvrir cet outil emblématique de la valorisation de l’architecture contemporaine.

L’exposition présente par le moyen de la photographie un corpus de 30 édifices labellisés « Architecture contemporaine remarquable ». À travers cette sélection, se montrent la diversité des projets, des courants architecturaux, des écritures architecturales, des échelles ou encore des particularités typologiques d’un siècle de construction. Attentive au contexte, l’exposition permet de découvrir une variété de paysages et de localisations géographiques et le travail de femmes architectes.

Ce sont également les usages documentaires de la photographie qui sont mises en avant. Les photographies de ce corpus proviennent d’un fonds issu d’une commande du ministère de la Culture, confiée à huit photographes professionnels (Thierry Ardouin, Stéphane Asseline, Nolwenn Brod, Cyrus Cornut, Clément Guillaume, Sandrine Marc, Florent Michel et Myr Muratet). La campagne a permis de photographier 190 sites labellisés “Architecture contemporaine remarquable” sur les 1700 que répertorie le Guide du Centre des Monuments nationaux.

De septembre 2026 à septembre 2027, l’exposition itinérante permet de découvrir dans douze Maisons de l’architecture cette richesse architecturale que constituent les bâtiments labellisés « Architecture contemporaine remarquable ».

Commissariat de l’exposition assuré par la Maison de l’architecture et de la ville Provence-Alpes-Côte d’Azur et La Maison de l’architecture et des paysages Centre-Val de Loire, en association avec le Réseau des Maisons de l’Architecture.

Le WAAO Bazaar St So 292, rue Camille Guerin 59800 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://waao.fr/ LE WAAO !

QU’EST-CE QUE LE WAAO ?

Le WAAO est une association loi 1901 à but non lucratif, d’intérêt général, qui a pour objet la diffusion de la qualité architecturale et urbaine et la sensibilisation de tous les publics à leurs cadres de vie.

Il propose un grand nombre de manifestations culturelles : Il conçoit des expositions temporaires qui font le lien entre l’architecture, l’urbanisme d’aujourd’hui et d’autres sujets de sociétés. Il propose également des ateliers pédagogiques, des stages, des anniversaires… pour le jeune public. Il organise des conférences thématiques. Il édite occasionnellement des ouvrages sur l’architecture et la ville (plan-guides de l’architecture contemporaine, catalogue d’exposition, cahier de jeux pour enfants, récits de voyages architecturaux…).

LES ACTIONS DU WAAO

1. La sensibilisation à la culture et à la qualité architecturale contemporaine à travers des expositions temporaires, thématiques et transversales.

2. La présentation du projet urbain métropolitain et la valorisation de l’attractivité du territoire à travers des expositions, conférences, salons…

3. Les actions pédagogiques auprès du jeune public, des scolaires, des publics empêchés… mais aussi des adultes lors d’ateliers, de stages, de visites…

Le projet culturel du WAAO est en lien direct avec les enjeux métropolitains, nationaux et internationaux nous poussent vers plus de transversalité dans l’architecture et l’acte de construire. L’évolution sociétale de l’architecture pose les questions de l’innovation et de la bio-construction qui mène à plus de générosité et de partage. Nous souhaitons montrer ce qui se fait de plus innovant dans ces domaines, que ce soit dans la construction neuve ou dans la réhabilitation. Quels sont ces nouveaux codes de l’architecture d’aujourd’hui qui poussent vers toujours plus d’écologie et d’économie ?

Un siècle d’architecture en France

Barrage de Migouélou, Jean Bellier, André Coyne, 1956-1958 © Cyrus Cornut / Ministère de la Culture