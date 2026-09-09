Un siècle de sport à l’Union Méan-Penhoët, Union Méan-Penhoët, Saint-Nazaire

Informations pratiques

Un siècle de sport à l’Union Méan-Penhoët 19 et 20 septembre Union Méan-Penhoët Loire-Atlantique

Gratuit. Sans inscription préalable. Visite en continu. Pas d’accessibilité PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, l’Union Méan Penhoët ouvre les portes de son bunker, situé 35 rue Jules-Verne, à proximité immédiate du stade Alexandre-Lemoine.

Habituellement visitable sur demande, ce lieu insolite constitue une véritable pépite patrimoniale. Il accueille une exposition exceptionnelle retraçant l’histoire de l’Union Méan Penhoët, association centenaire qui a marqué la vie du quartier et de Saint-Nazaire par la richesse de ses activités sportives, éducatives et culturelles.

Au fil de la visite, les visiteurs pourront découvrir une remarquable collection de photographies d’époque, de documents d’archives, de coupures de presse, de trophées, de maillots, d’objets emblématiques et de nombreux souvenirs témoignant de l’évolution de l’association et de l’engagement de ses bénévoles au fil des décennies.

La visite permettra également de découvrir l’histoire et la fonction du bunker, présentées grâce au précieux concours de l’association Forteresse de Saint-Nazaire, qui apporte son expertise sur le patrimoine militaire et fortifié de la ville. Cette collaboration offre un regard complémentaire sur ce lieu atypique, en mettant en lumière son rôle historique avant sa reconversion en espace de mémoire de l’Union Méan Penhoët.

Cette immersion dans la mémoire locale permet de revivre les grands moments de l’association tout en découvrant un élément remarquable du patrimoine nazairien.

Informations pratiques

• Samedi 19 septembre 2026 : de 10 h à 17 h

• Dimanche 20 septembre 2026 : de 10 h à 17 h

• Lieu : Bunker de l’Union Méan Penhoët, 35 rue Jules-Verne, à côté du stade Alexandre-Lemoine, Saint-Nazaire.

• Entrée libre et gratuite.

Ne manquez pas cette ouverture exceptionnelle d’un lieu unique, où se rencontrent l’histoire du sport, la mémoire associative et le patrimoine de la Seconde Guerre mondiale. Une visite riche en découvertes, à travers des centaines de photographies, de documents et d’objets qui racontent plus d’un siècle d’histoire.

Union Méan-Penhoët 35 rue Jules Verne 44600 Saint-Nazaire 44600 Penhoët Loire-Atlantique Pays de la Loire

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, l’Union Méan Penhoët ouvre les portes de son bunker, situé 35 rue Jules-Verne, à proximité immédiate du stade Alexandre-Lemoine.

Coll. Union Méan Penhoët