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UN SOIR AVEC PIERRE ARDITI LE CEPAC SILO Marseille

UN SOIR AVEC PIERRE ARDITI LE CEPAC SILO Marseille

UN SOIR AVEC PIERRE ARDITI LE CEPAC SILO Marseille lundi 14 décembre 2026.

Lieu : LE CEPAC SILO

Adresse : 35 Quai du Lazaret

Ville : 13002 Marseille

Département : 13

Début : 2026-12-14

Fin : 2026-12-14

Heure de début : 20:00

UN SOIR AVEC PIERRE ARDITI Début : 2026-12-14 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13

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