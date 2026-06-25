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UN SOMMET SANS MES PARENTS Bolquère

UN SOMMET SANS MES PARENTS Bolquère

UN SOMMET SANS MES PARENTS Bolquère jeudi 20 août 2026.

Adresse
Av du serrat de l'Ours
Ville
66210 Bolquère
Département
Pyrénées-Orientales
Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif
35 35 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Bolquère

UN SOMMET SANS MES PARENTS

Av du serrat de l’Ours Bolquère Pyrénées-Orientales

Tarif : 35 – 35 –

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 09:00:00
fin : 2026-08-20 17:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Une journée d’aventure en montagne réservée aux 12-18 ans
Envie de prendre de la hauteur, de relever un défi et de partager une journée entre ados ? Cette sortie à la journée est faite pour toi !
Accompagnés par des encadrants passionnés, les jeunes partiront à la découverte d’un sommet emblématique de la région. Une randonnée accessible, des paysages à couper le souffle, un pique-nique …
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Av du serrat de l’Ours Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 12 40 75 78 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A day of mountain adventure for 12- to 18-year-olds
Want to reach new heights, take on a challenge, and spend a day with other teens? This day trip is perfect for you!
Accompanied by passionate guides, the teens will set out to explore one of the region’s most iconic peaks. An accessible hike, breathtaking scenery, a picnic…

L’événement UN SOMMET SANS MES PARENTS Bolquère a été mis à jour le 2026-06-25 par OT DE BOLQUERE/PYRENEES 2000

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