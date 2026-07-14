Un spectacle d’impro entre amis ou en famille au Théâtre de Nesle Théâtre de Nesle Paris

Informations pratiques

Une question, une réponse et les impros démarrent à la vitesse de l’éclair : le spectacle se crée en direct pour un résultat bluffant !

Inoubliables, hilarantes et touchantes, les scènes s’enchainent sans aucun temps mort. Chaque fois différent, toujours virtuose, IMPRO! est une explosion de créativité à couper le souffle !

Durée : 1h10 · A partir de 12 ans

Avec Jeanne Chartier, Cyprien Chevillard, Pauline Crépin, Guillaume Darnault, Sarah Kay, Ian Parizot

Accompagné·es de musique live, les comédien·nes improvisent sur vos propositions !

Du vendredi 02 octobre 2026 au samedi 12 juin 2027 :

vendredi, samedi

de 19h00 à 20h10

payant

De 18 à 26 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-02T22:00:00+02:00

fin : 2027-06-12T23:10:00+02:00

Date(s) : 2026-10-02T19:00:00+02:00_2026-10-02T20:10:00+02:00;2026-10-03T19:00:00+02:00_2026-10-03T20:10:00+02:00;2026-10-09T19:00:00+02:00_2026-10-09T20:10:00+02:00;2026-10-10T19:00:00+02:00_2026-10-10T20:10:00+02:00;2026-10-16T19:00:00+02:00_2026-10-16T20:10:00+02:00;2026-10-17T19:00:00+02:00_2026-10-17T20:10:00+02:00;2026-10-23T19:00:00+02:00_2026-10-23T20:10:00+02:00;2026-10-24T19:00:00+02:00_2026-10-24T20:10:00+02:00;2026-10-30T19:00:00+02:00_2026-10-30T20:10:00+02:00;2026-10-31T19:00:00+02:00_2026-10-31T20:10:00+02:00;2026-11-06T19:00:00+02:00_2026-11-06T20:10:00+02:00;2026-11-07T19:00:00+02:00_2026-11-07T20:10:00+02:00;2026-11-13T19:00:00+02:00_2026-11-13T20:10:00+02:00;2026-11-14T19:00:00+02:00_2026-11-14T20:10:00+02:00;2026-11-20T19:00:00+02:00_2026-11-20T20:10:00+02:00;2026-11-21T19:00:00+02:00_2026-11-21T20:10:00+02:00;2026-11-27T19:00:00+02:00_2026-11-27T20:10:00+02:00;2026-11-28T19:00:00+02:00_2026-11-28T20:10:00+02:00;2026-12-04T19:00:00+02:00_2026-12-04T20:10:00+02:00;2026-12-05T19:00:00+02:00_2026-12-05T20:10:00+02:00;2026-12-11T19:00:00+02:00_2026-12-11T20:10:00+02:00;2026-12-12T19:00:00+02:00_2026-12-12T20:10:00+02:00;2026-12-18T19:00:00+02:00_2026-12-18T20:10:00+02:00;2026-12-19T19:00:00+02:00_2026-12-19T20:10:00+02:00;2026-12-25T19:00:00+02:00_2026-12-25T20:10:00+02:00;2026-12-26T19:00:00+02:00_2026-12-26T20:10:00+02:00;2027-01-01T19:00:00+02:00_2027-01-01T20:10:00+02:00;2027-01-02T19:00:00+02:00_2027-01-02T20:10:00+02:00;2027-01-08T19:00:00+02:00_2027-01-08T20:10:00+02:00;2027-01-09T19:00:00+02:00_2027-01-09T20:10:00+02:00;2027-01-15T19:00:00+02:00_2027-01-15T20:10:00+02:00;2027-01-16T19:00:00+02:00_2027-01-16T20:10:00+02:00;2027-01-22T19:00:00+02:00_2027-01-22T20:10:00+02:00;2027-01-23T19:00:00+02:00_2027-01-23T20:10:00+02:00;2027-01-29T19:00:00+02:00_2027-01-29T20:10:00+02:00;2027-01-30T19:00:00+02:00_2027-01-30T20:10:00+02:00;2027-02-05T19:00:00+02:00_2027-02-05T20:10:00+02:00;2027-02-06T19:00:00+02:00_2027-02-06T20:10:00+02:00;2027-02-12T19:00:00+02:00_2027-02-12T20:10:00+02:00;2027-02-13T19:00:00+02:00_2027-02-13T20:10:00+02:00;2027-02-19T19:00:00+02:00_2027-02-19T20:10:00+02:00;2027-02-20T19:00:00+02:00_2027-02-20T20:10:00+02:00;2027-02-26T19:00:00+02:00_2027-02-26T20:10:00+02:00;2027-02-27T19:00:00+02:00_2027-02-27T20:10:00+02:00;2027-03-05T19:00:00+02:00_2027-03-05T20:10:00+02:00;2027-03-06T19:00:00+02:00_2027-03-06T20:10:00+02:00;2027-03-12T19:00:00+02:00_2027-03-12T20:10:00+02:00;2027-03-13T19:00:00+02:00_2027-03-13T20:10:00+02:00;2027-03-19T19:00:00+02:00_2027-03-19T20:10:00+02:00;2027-03-20T19:00:00+02:00_2027-03-20T20:10:00+02:00;2027-03-26T19:00:00+02:00_2027-03-26T20:10:00+02:00;2027-03-27T19:00:00+02:00_2027-03-27T20:10:00+02:00;2027-04-02T19:00:00+02:00_2027-04-02T20:10:00+02:00;2027-04-03T19:00:00+02:00_2027-04-03T20:10:00+02:00;2027-04-09T19:00:00+02:00_2027-04-09T20:10:00+02:00;2027-04-10T19:00:00+02:00_2027-04-10T20:10:00+02:00;2027-04-16T19:00:00+02:00_2027-04-16T20:10:00+02:00;2027-04-17T19:00:00+02:00_2027-04-17T20:10:00+02:00;2027-04-23T19:00:00+02:00_2027-04-23T20:10:00+02:00;2027-04-24T19:00:00+02:00_2027-04-24T20:10:00+02:00;2027-04-30T19:00:00+02:00_2027-04-30T20:10:00+02:00;2027-05-01T19:00:00+02:00_2027-05-01T20:10:00+02:00;2027-05-07T19:00:00+02:00_2027-05-07T20:10:00+02:00;2027-05-08T19:00:00+02:00_2027-05-08T20:10:00+02:00;2027-05-14T19:00:00+02:00_2027-05-14T20:10:00+02:00;2027-05-15T19:00:00+02:00_2027-05-15T20:10:00+02:00;2027-05-21T19:00:00+02:00_2027-05-21T20:10:00+02:00;2027-05-22T19:00:00+02:00_2027-05-22T20:10:00+02:00;2027-05-28T19:00:00+02:00_2027-05-28T20:10:00+02:00;2027-05-29T19:00:00+02:00_2027-05-29T20:10:00+02:00;2027-06-04T19:00:00+02:00_2027-06-04T20:10:00+02:00;2027-06-05T19:00:00+02:00_2027-06-05T20:10:00+02:00;2027-06-11T19:00:00+02:00_2027-06-11T20:10:00+02:00;2027-06-12T19:00:00+02:00_2027-06-12T20:10:00+02:00

Théâtre de Nesle 8, rue de Nesle 75006 Paris

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