Un temps de contes : des histoires à écouter | Les Tisseurs de contes Prison Jacques Cartier (Rennes) Rennes Samedi 4 juillet, 18h00 Gratuit

Un spectacle de contes mêlant récits magiques, fantastiques et comiques est proposé dans la cour aux fleurs de l’ancienne prison Jacques Cartier.

Cet été, l’ancienne prison Jacques Cartier ouvre ses portes.

Dans ce cadre, **samedi 4 juillet à 18h, dans la cour aux fleurs, les Tisseurs de contes proposeront un spectacle de 1h15 : « En route ! »**

Laissez-vous porter par des récits tour à tour magiques, fantastiques et comiques, au fil de chemins buissonniers et d’aventures insolites.

À partir de 7 ans, pour les enfants comme pour les adultes.

Vous pourrez également découvrir une exposition dans le bâtiment historique, des visites guidées, des concerts, des scènes ouvertes, une journée nature dans la grande cour, ainsi que des jeux pour les enfants, des tables de pique-nique et un espace végétalisé.

Au plaisir de vous accueillir dans ce lieu insolite !

**Les Tisseurs de contes**

L’association est née de la volonté de faire vivre et partager l’art du conte. Depuis ses débuts, elle poursuit cet engagement à travers des spectacles, des temps de rencontre et la transmission de sa pratique. Le conte est un art vivant, à la croisée du patrimoine oral, de la transmission et de la création. Par la parole, il fait naître des images, réveille l’imaginaire et parle à chacun, ici et maintenant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-04T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-04T19:15:00.000+02:00

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Prison Jacques Cartier (Rennes) 56 Bd Jacques Cartier 35000 Rennes Sud-Gare Rennes 35032 Ille-et-Vilaine



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