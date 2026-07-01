Un tiramisù in lingua italiana !, Médiathèque Alfred Kastler, Bandol

Informations pratiques

Un tiramisù in lingua italiana ! Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Alfred Kastler Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Initiez-vous à la préparation d’un délicieux tiramisù tout en pratiquant l’italien.

Un moment gourmand et convivial pour découvrir la langue à travers une recette emblématique de la cuisine italienne.

Médiathèque Alfred Kastler 11 rue des Ecoles 83150 Bandol Bandol 83150 Le Moulin à vent Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 29 12 56 [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 29 12 56 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@bandol.fr »}]

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