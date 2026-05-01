Tocane-Saint-Apre

Un verre au château de Fayolle & concert

Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 18:00:00

fin : 2026-05-16 21:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Un verre au Château Offrez-vous une parenthèse enchantée autour d’un Verre au Château de Fayolle . Dans ce cadre d’exception, profitez du café-terrasse et laissez-vous séduire par l’élégance et le charme du lieu.

Installez-vous confortablement pour admirer le coucher de soleil

Un verre au Château Dans le cadre de l’inauguration du café terrasse, offrez-vous une parenthèse enchantée autour d’un Verre au Château de Fayolle . Dans ce cadre d’exception, profitez du café-terrasse et laissez-vous séduire par l’élégance et le charme du lieu. Une soirée à l’ambiance élégante et chaleureuse avec le Trio Jazz MJM !

Installez-vous confortablement pour admirer le coucher de soleil, un moment privilégié qui sublime encore davantage l’atmosphère unique du château. Savourez une consommation comprise tout en profitant de la douceur de la soirée. Un rendez-vous idéal pour se retrouver, se détendre et vivre un instant inoubliable. Tarif unique 6€ .

Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Un verre au château de Fayolle & concert

Un verre au Château Treat yourself to an enchanted interlude with a Verre au Château de Fayolle . In this exceptional setting, take advantage of the terrace café and let yourself be seduced by the elegance and charm of the place.

Make yourself comfortable and enjoy the sunset

L’événement Un verre au château de Fayolle & concert Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-05-12 par Val de Dronne