Tocane-Saint-Apre

Visite façon Urbex

Route du château Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:30:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17 2026-05-31

Oserez-vous vous aventurer dans les recoins inexplorés du Château de Fayolle ? Rdv les dimanches à 10h30 du mois de Mai

Oserez-vous vous aventurer dans les recoins inexplorés du Château de Fayolle ? Accompagnés du propriétaire ou d’un membre de l’équipe, explorez les profondeurs du château et ses salles laissées en l’état depuis plus d’une décennie… voire depuis plus d’un siècle ! Un voyage frissonnant et brut à travers le temps, loin des parcours traditionnels. Laissez-vous toucher par l’âme de ce lieu exceptionnel émotions garanties !

Attention, cette visite est un peu plus sportive et aventurière que nos autres visites prévoir des chaussures fermées et une lampe torche ! Les dimanches en Mai (1h20) .

Route du château Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74 contact@chateau-de-fayolle.com

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English : Visite façon Urbex

Sunday, September 7 at 4:30 p.m

On reservation

Adult price: 25?

Reduced rate (students under 26, disabled persons, 14-18 (inclusive), groups of 10 or more): 20?

L’événement Visite façon Urbex Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-05-11 par Val de Dronne