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UN VOYAGE ACOUSTIQUE CONCERT MUSIQUE BAROQUE, ORIENTALE ET IMPROVISÉE Florac Trois Rivières

mardi 18 août 2026 · Florac Trois Rivières

UN VOYAGE ACOUSTIQUE CONCERT MUSIQUE BAROQUE, ORIENTALE ET IMPROVISÉE Florac Trois Rivières

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Place au beurre
Ville
48400 Florac Trois Rivières
Département
Lozère
Tarif
Participation libre

Florac Trois Rivières

UN VOYAGE ACOUSTIQUE CONCERT MUSIQUE BAROQUE, ORIENTALE ET IMPROVISÉE

Place au beurre Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 20:00:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Concert violoncelle, flute et clarinette de musique baroque, classique, orientale et improvisée à la place au beurre de Florac.
UN VOYAGE ACOUSTIQUE , musique baroque, classique, orientale et improvisée, en duo violoncelle avec flûte ou clarinette.

Artistes: Camille Libermann, violoncelle, et Julien Buchert, flûte traversière, clarinette et clarinette basse.

Programme
Anouar Brahem, The astounding eyes of Rita
JJ Quantz, Sonate pour flûte et basse continue
JS Bach, Sonate N°1034 pour flûte et basse continue
WA Mozart, Adagio du concerto pour clarinette
Improvisation sur un morceau de Anouar Brahem, Parfum de gitane
Thomas Leleu, Marigot Bay.

Durée 1h, participation à prix libre au chapeau   .

Place au beurre Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie   camille.libermann@gmail.com

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English :

A concert featuring cello, flute, and clarinet, performing Baroque, Classical, Eastern, and improvised music at the Place au Beurre in Florac.

L’événement UN VOYAGE ACOUSTIQUE CONCERT MUSIQUE BAROQUE, ORIENTALE ET IMPROVISÉE Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-08-12 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

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