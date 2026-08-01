Informations pratiques

Florac Trois Rivières

UN VOYAGE ACOUSTIQUE CONCERT MUSIQUE BAROQUE, ORIENTALE ET IMPROVISÉE

Place au beurre Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 20:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Concert violoncelle, flute et clarinette de musique baroque, classique, orientale et improvisée à la place au beurre de Florac.

UN VOYAGE ACOUSTIQUE , musique baroque, classique, orientale et improvisée, en duo violoncelle avec flûte ou clarinette.

Artistes: Camille Libermann, violoncelle, et Julien Buchert, flûte traversière, clarinette et clarinette basse.

Programme

Anouar Brahem, The astounding eyes of Rita

JJ Quantz, Sonate pour flûte et basse continue

JS Bach, Sonate N°1034 pour flûte et basse continue

WA Mozart, Adagio du concerto pour clarinette

Improvisation sur un morceau de Anouar Brahem, Parfum de gitane

Thomas Leleu, Marigot Bay.

Durée 1h, participation à prix libre au chapeau .

Place au beurre Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie camille.libermann@gmail.com

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English :

A concert featuring cello, flute, and clarinet, performing Baroque, Classical, Eastern, and improvised music at the Place au Beurre in Florac.

L’événement UN VOYAGE ACOUSTIQUE CONCERT MUSIQUE BAROQUE, ORIENTALE ET IMPROVISÉE Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-08-12 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes